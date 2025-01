Το αδιανόητο τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου κόντρα στην Τσεντεβίτα.

Ο Άρης αντιμετώπισε εκτός έδρας την Τσεντεβίτα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του Eurocup.

Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου ο αρχηγός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Βασίλης Τολιόπουλος, κλείστηκε στη γωνία και με τον χρόνο να λήγει σούταρε εκτός ισορροπίας για «3» ευστοχώντας, προσφέροντας παράλληλα μια φάση ιδιαίτερης ομορφιάς.

