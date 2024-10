Το κάρφωμα του Τζέιμς Μπανκς στο ματς του Άρη με την Τσεντεβίτα Ολίμπια ξεχωρίζει ως μια από τις κορυφαίες φάσεις για την αγωνιστική του EuroCup που μας πέρασε.

Ο Άρης δεν κατάφερε να «σπάσει» το ρόδι εντός έδρας στην φετινή του ευρωπαϊκή πορεία, γνωρίζοντας την ήττα από την Τσεντεβίτα Ολίμπια για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup.

Παρ' όλα αυτά, το θέαμα στο «Αλεξάνδρειο» δεν έλειπε, αφού το εκπληκτικό κάρφωμα του Τζέιμς Μπανκς ξεχώρισε όχι μόνο στο παιχνίδι αλλά ανάμεσα και στις κορυφαίες φάσεις της εβδομάδας, κερδίζοντας μια θέση στο Top-10.

