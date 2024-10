Μπέβερλι: «Με προσέγγισαν δύο ομάδες της Euroleague αλλά μου αρέσει στη Χάποελ» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποκάλυψε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague για την απόκτησή του αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι περνάει καλά αυτή την περίοδο στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποτέλεσε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, με τον ίδιο μάλιστα να κάνει το ταξίδι από τις ΗΠΑ για την Ευρώπη, όχι για ομάδα της Euroleague αλλά του EuroCup.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήγε στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Στέφανου Δέδα, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως παρά τον πόλεμο και το ενδιαφέρον που έχουν δείξει άλλες ομάδες για εκείνον, αυτή την περίοδο περνάει πολύ καλά στην ομάδα που βρίσκεται.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπέβερλι μιλώντας στο podcast του είπε: «Υπήρξαν δύο ομάδες της Euroleague οι οποίες με προσέγγισαν, προφανώς εξαιτίας όσων συμβαίνουν με τον πόλεμο. Θέλουν να ξέρουν αν θα κάτσω εδώ, που θα πάω, αλλά μου αρέσει εδώ. Νιώθω καλά. Αγαπώ τους συμπαίκτες μου. Αγαπώ τον προπονητή μου. Αγαπώ τον ιδιοκτήτη. Αγαπώ την ισραηλινή κουλτούρα. Μετανιώνω για την απόφασή μου; Καθόλου. Νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω κάνει.

Νιώθω καλά τα πόδια μου τώρα στην αρχή. Έχω έναν προπονητή και συμπαίκτες που με εμπιστεύονται. Ξέρω ότι θα έχω τη μπάλα. Είναι διαφορετικό όταν ξέρεις ότι θα έχεις για πολύ τη μπάλα. Ξέρω ότι θα έχω τη μπάλα, ξέρω ότι θα παίξω συγκεκριμένα λεπτά, ξέρω ότι θα πάω στη γραμμή των βολών 4 με 5 φορές σε ένα ματς. Απλά διασκεδάζω, δε θα πω ψέματα».

“I like it here man. I feel good. I love my teammates. I love my coach. I love the owner”



A couple NBA teams have been reaching out to @patbev21 but he’s happy playing overseas @PatBevPod pic.twitter.com/gD022eq4eh