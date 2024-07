Η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup,Τσεντεβίτα Ολίμπια, απέκτησε τον ΝτεΒάντε Τζόουνς.

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την ομάδα του Άρη στο EuroCup, έφτασε σε συμφωνία με τον Αμερικάνο γκαρντ ΝτεΒάντε Τζόουνς (26 ετών, 1.82 μέτρα) ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με την φανέλα της γαλλικής Λε Μαν, με την οποία πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στο Basketball Champions League.

Το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα της σλοβένικης ομάδας, το οποίο έχει αγωνιστεί και στην Μετροπολιτάν 92, την σεζόν 2023-2024 στο Basketball Champions League, είχε 12.3 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ανά αγώνα ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα σκόραρε 15.9 πόντους και μοίρασε 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 λεπτά συμμετοχής.

The newest member of the Dragons Family is DeVante' Jones!



Welcome to Ljubljana, @3DevanteJ!#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/JgVXflLOZD