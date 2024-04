Η Μπουργκ καθάρισε με 89-63 τη Μπεσίκτας στον τρίτο ημιτελίκό του Eurocup και πέρασε στον τελικό, εκεί όπου θα παλέψει για πρόκριση στη Euroleague.

Σίγουρα οι Γάλλοι θα έχουν άλλη μια ομάδα τους στη Euroleague της νέας περιόδου. Η Μπουργκ επικράτησε με 89-63 τη Μπεσίκτας και έτσι έκανε το 2-1 στη σειρά παίρνοντας το εισιτήριο για τους τελικούς του Eurocup. Εκεί θα βρει την Παρί που περιμένει.

Όποια από τις δύο ομάδες βγει νικήτρια (σε σειρά best of three) στη μάχη θα παίξει στη Euroleague της νέας σεζόν. Η Γαλλία στη φετινή σεζόν έχει στη Euroleague τις Μονακό και Βιλερμπάν.

Οι Γάλλοι έκαναν φοβερή τέταρτη περίοδο με 24-4 και τσέκαραν το εισιτήριο για τους τελικούς. Για τους νικητές ο Σαλάς είχε 1 9 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Τζουλιέν να μετρά 11 πόντους και τους Μάικ και Κοκίλα να τελειώνουν την αναμέτρηση με 10 πόντους. Στον αντίποδα ο Νίντχαμ μέτρησε 18 πόντους, 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος για τους Τούρκους.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 44-41, 65-59, 89-63.