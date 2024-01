Απολαύστε το τρελό νικητήριο φόλοου του Γκάλινατ κόντρα στην Μπουντούτσνοστ.

Ο Άρης έδειξε χαρακτήρα κόντρα στην Μπουντούτσνοστ και αγκάλιασε την πρόκριση στη φάση των play-offs του Eurocup. Ο Γκάλινατ ήταν ο... ήρωας του Άρη που ακολούθησε το άστοχο σουτ του Χάρελ και με απίθανο φόλοου κάρφωμε για το 76-75, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Καστρίτη.

Δείτε το απίθανο κάρφωμα του

