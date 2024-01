Ο Γκάλινατ με απίθανο φόλοου κάρφωμα, ένα δευτερόλεπτο για το τέλος χάρισε τη νίκη στον Άρη που αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup. Λίγο μετά την πρόκριση του ποδοσφαιρικού Άρη επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδος.

Μεγάλη νίκη με ανατροπάρα για τον Άρη, ο οποίος επέστρεψε στο 4ο δεκάλεπτο και με απίθανο φόλοου κάρφωμα του Γκάλινατ, επικράτησε με 76-75 της Μπουντούτσνοστ. Στο 7-8 πήγε ο Άρης (στην 6η θέση του ομίλου του Eurocup) και αγκάλιασε την πρόκριση στα play-offs του Eurocup, στο 6-9 έπεσαν οι Μαυροβούνιοι.

Μεγάλο ματς για την ομάδα του Καστρίτη ο Τολιόπουλος με 20 πόντους, ενώ ο Γκάλινατ που χάρισε τη νίκη στον Άρη σταμάτησε στους 14 με το νικητήριο φόλοου κάρφωμα.

THE PUTBACK FOR THE WIN😱@ARISBCgr #MagicMoment pic.twitter.com/t95Gefu1B0