Η όμορφη συνεργασία και το εντυπωσιακό κάρφωμα για τον Άρη από τον Μπάνκστον κόντρα στη Μπούντουτσνοστ.

Ο Άρης υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τη Μπούντουτσνοστ στην κρίσιμη αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του EuroCup, με τους φιλοξενούμενους να έχουν επιβάλλει στα τελευταία λεπτά τον ρυθμό τους.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ο Άρης πρόσφερε στους φιλάθλους που παρακολουθούν το παιχνίδι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του αγώνα με τον Γκάλινατ να βρίσκει όμορφα τον Μπάνκστον και τον τελευταίο να καρφώνει εμφατικά.

Gallinat goes baseline and feeds Bankston for a two-handed monster jam 💢@ARISBCgr #MagicMoment pic.twitter.com/2KvT9v1OVt