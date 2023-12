Απίστευτο: Δύο σερί airball βολές ο Ντελγκάδο της Μπεσίκτας (vid)

Σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει το ματς με τη Μπανταλόνα ο Ντελγκάδο της Μπεσίκτας.

Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Ντελγκάδο της Μπεσίκτας κόντρα στη Μπανταλόνα από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας στο ματς του Eurocup. Ο παίκτης των Τούρκων έκανε δύο σερί βολές airball σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο σε ματς μπάσκετ. Μάλιστα ούτε καν πλησίασε τη στεφάνη η μπάλα. Μάλλον θέλει έξτρα προπόνηση σε αυτό τον τομέα ο Ντελγκάδο. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά δικαιολογία σε αυτόν τον τομέα, ειδικά όταν χάνεις όχι απλά μία, αλλά κάνεις 2 σερί βολές airball,

Δείτε τις βολές του

That moment when you airball not one, but TWO free-throws in a row 😬 pic.twitter.com/Vq4cXpYLDe