Ο Κάιλ Αλεξάντερ αποχώρησε τις προηγούμενες ημέρες από τη Βαλένθια, η περίπτωσή του ήλθε στο προσκήνιο όμως θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Κάιλ Αλεξάντερ έκανε πέρσι το ντεμπούτο του στην EuroLeague με τη Βαλένθια, σημειώνοντας 5.7 πόντους και 3.1 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τους Ίβηρες.

Ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ αποχώρησε έπειτα από έναν χρόνο στη Βαλένθια και η σεζόν 2023/24 θα τον βρει στη Χάποελ Τελ Αβίβ που συμμετέχει στον α' όμιλο του EuroCup.

Η περίπτωση του Αλεξάντερ ήλθε στο προσκήνιο για την Μπάγερν του Πάμπλο Λάσο όμως μετακόμισε στο Ισραήλ.

