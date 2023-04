Η Μπανταλόνα πήρε την πρόκριση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (82-74), για τα ημιτελικά του EuroCup, σε ένα επεισοδιακό ματς.

Στο γήπεδο της Μπανταλόνα εμφανίστηκαν σχεδόν 1.500 οπαδοί της Χάποελ Τελ Αβίβ για την αναμέτρηση στα προημιτελικά του EuroCup (η ισπανική ομάδα πήρε τη νίκη πρόκριση με σκορ 82-74). Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ένταση ανάμεσα στους φίλους των ομάδων αυξήθηκε.

Η επιλογή των Ισπανών να τοποθετήσουν τους Ισραηλινούς στο πάνω διάζωμα, όπου ακριβώς από κάτω ήταν οι Ισπανοί δεν αποτέλεσε το φωτεινότερο παράδειγμα σοφίας.

Η ένταση ανέβηκε με κάποιους θερμόαιμους Ισραηλινούς να μη διστάζουν να πηδήξουν το διάζωμα, προκειμένου να εμπλακούν με τους φίλους της Μπανταλόνα. Μάλιστα, ένας απ' αυτούς έπεσε με άσχημο τρόπο πάνω στα καθίσματα, αλλά συνέχισε απτόητος για να κάνει αυτό που ήθελε.

Δείτε το βίντεο:

Hapoel Tel Aviv fans clash with Joventut fanbase, with fans falling down to engage with each other 😳



pic.twitter.com/A7sFfkn8Hw