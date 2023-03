Ο Άντονι Κάουαν ήταν... οδοστρωτήρας κόντρα στην Παρί για τον Προμηθέα που «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των «16», κατακτώντας τον τίτλο του MVP της 17ης αγωνιστικής στο EuroCup.

Ο Άντονι Κάουαν είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση όσον αφορά τη νίκη του Προμηθέα Πατρών επί της Παρί το βράδυ της Τετάρτης 22/3, στο «Δ. Τόφαλος».

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πατρινών τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους (10/10 βολές, 5/10 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, σημειώνοντας το νικητήριο τρίποντο για την ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου.

Έτσι, λοιπόν ο Προμηθέας εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στη φάση των «16» του EuroCup και ο Κάουαν αναδείχτηκε MVP της 17ης αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.



What a night for Anthony Cowan of @promitheasbc! 🏀



After posting 38 points and a PIR of 38, he is your Round 17 ´MVP of the Round´! 🔥#RoadToGreatness pic.twitter.com/QrN9mEaXsl