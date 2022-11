Απίστευτο: Ο διαιτητής στο Βενέτσια-Λιετκάμπελις έσπασε το δόντι του στο τζάμπολ!

Ένα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα πριν από το παιχνίδι μεταξύ της Βενέτσια και της Λιετκάμπελις, καθώς ο διαιτητής που έκανε το τζάμπολ δέχθηκε κατά λάθος αγκωνιά και έσπασε το δόντι του!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Την ώρα που ο Πιοτρ Παστούσιακ έδινε το τζάμπολ στο ματς της Βενέτσια με την Λιετκάμπελις, έχασε το δόντι του!

Συγκεκριμένα, ο Μίτσελ Γουάτ που πήδηξε στο τζάμπολ έριξε άθελά του αγκωνιά στον Πολωνό διαιτητή, ο οποίος είχε βρεθεί στο... λάθος σημείο την λάθος στιγμή.

Αποτέλεσμα; Να σπάσει το δόντι του ωστόσο συνέχισε κανονικά στο ματς μαζί με τους Κρίσταπς Κονσταντίνοφ και Νικ Βαν ντεν Μπροκ.

In a match between Lietkabelis and Reyer Venice, after a jump ball referee got hit in the mouth and lost a tooth 😬 pic.twitter.com/RT9QzansT1