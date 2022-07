Ο Κώστας Κουφός επιστρέφει στην Ευρώπη, υπογράφοντας συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα των Λόντον Λάιονς.

Ο Προμηθέας αναμένεται να βρει μπροστά του τον Κώστα Κουφό. Ο Έλληνας σέντερ, με εμπειρία 11 ετών στο NBA αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τους Λόντον Λάιονς.

Η αγγλική ομάδα θα αγωνιστεί φέτος στο EuroCup και μάλιστα θα είναι αντίπαλος του Προμηθέα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Η τελευταία ομάδα του Κουφού ήταν η Ignite, η οποία αγωνίζεται στην G-League. Οι προηγούμενες ευρωπαϊκές εμπειρίες του 33χρονου σέντερ ήταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2019-2020) και στον Ολυμπιακό (2021).

11-year NBA veteran Kosta Koufos is finalizing a deal with the @LondonLions, league sources say, bringing an established name to British basketball. The Lions are a @FIBA EuroCup team and employ Grizzlies alum Brett Burman as their GM.



