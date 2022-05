Μπροστά σε 10.000 φίλους της, η Βίρτους νίκησε με 80-67 τη Μπούρσασπορ στον τελικό του EuroCup και κατέκτησε το έκτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της! Η ομάδα της Μπολόνια θα εμφανιστεί παράλληλα στην Euroleague της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2007-08!

Η Βίρτους Μπολόνια επέστρεψε στην Euroleague! Η ιταλική ομάδα λύγισε τη Μπούρσασπορ στη Segafredo Arena και θα αγωνιστεί τη σεζόν 2022-23 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου, επιστρέφοντας σε αυτήν μετά από 14 ολόκληρα χρόνια!

MVP των νικητών ήταν ο Μίλος Τεόντοσιτς με 21 πόντους, 4/8 τρίποντα και 3 ασίστ, ενώ 13 πόντους έκαστος πρόσθεσαν οι Μαμ Ζαϊτέ και Κάιλ Ουίμς. Ο Μάρκο Μπελινέλι σταμάτησε στους 12 πόντους, με τον Τζακάρ Σάμσον να γίνεται κι εκείνος διψήφιος με 11.

Σε ο,τι αφορά τη Μπούρσασπορ, ο Ντέιβ Ντουτζίνσκι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους κι 7 ριμπάουντ, με τον Ονουράλπ Μπιτίμ να ακολουθεί με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Οι Χέις και Νίνταμ σημείωσαν από 11 πόντους, χωρίς πάντως να αλλάζουν τη μοίρα του τελικού.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Ιταλική κυριαρχία με το... καλησπέρα! Η Βίρτους προηγήθηκε με 11-7 στο τετράλεπτο με καλάθι του Ζαϊτέ, με τον Χέρβεϊ να γράφει λίγο αργότερα το +9 των γηπεδούχων (16-7, 7'). Ο Μπελινέλι με συνεχόμενους πόντους έγραψε το 25-12 που ήταν σκορ περιόδου, με την ομάδα της Μπολόνια να ξεκάθαρα το πάνω χέρι, τόσο ως προς την εικόνα της, αλλά φυσικά και στον πίνακα του σκορ.

Άντριους και Μπιτίμ προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανή τη Μπούρσασπορ (31-20, 14'), αλλά η άμυνα της ομάδας του Σκαριόλο έκανε την διαφορά. Ο Τεόντοσιτς έγραψε το 37-24 με τρίποντο (17'), διατηρώντας το - σταθερά - διψήφιο προβάδισμα για την ομάδα. Χόλαντ και Ντουτζίνσκι έδωσαν ανάσες στη τουρκική ομάδα, η οποία μείωσε στους δέκα (41-31, 20'), διατηρώντας το ενδιαφέρον ενόψει της επανάληψης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το σκηνικό δε διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα (55-43, 27'), με την Βίρτους να εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα. Μάλιστα η διαφορά έφτασε και στο +15 με τον Τεόντοσιτς (58-43, 28'), αλλά ο Μπιτίμ με ένα τρίποντο 48'' πριν την λήξη της γ' περιόδου, μείωσε στους εννέα (62-53, 30'), με την ομάδα της Προύσας να μην παραδίδει τα όπλα.

8 λεπτά πριν το τέλος, ο Μπιτίμ έριξε στους πέντε την διαφορά (64-59, 32') κι έκανε τη κατάμεστη Segafredo Arena να σιγήσει. Η Βίρτους αντέδρασε υποδειγματικά με Ζαϊτέ και Σενγκέλια (70-60, 34'), ενώ ο Μπελινέλι με τρίποντη βόμβα έγραψε το 74-63, 4'45'' πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης. Ο Τεόντοσιτς έβαλε λίγο αργότερα... κερασάκι στη τούρτα για το 80-67 κι ο κόσμος της Βίρτους ξεκίνησε να πανηγυρίζει την επιστροφή του συλλόγου στην Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-12, 41-31, 62-53, 80-67.

Of course, Scariolo couldn’t get away from the celebration! 💦😂@Virtusbo #RoadToGreatness pic.twitter.com/3C6EdcSzPL