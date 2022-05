Ο προπονητής της Μπούρσασπορ, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς έλαβε τον τίτλο του κορυφαίου για την τρέχουσα σεζόν.

Ούτε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ούτε ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο προπονητής της Μπούρσασπορ, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου κόουτς στο EuroCup.

Διόλου τυχαία, με την τουρκική ομάδα να φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης και μία ανάσα από τη συμμετοχή της στη EuroLeague. Αρκεί να καταφέρει να επικρατήσει της Βίρτους Μπολόνια, στον τελικό της 11ης Μαίου, στην έδρα της ιταλικής ομάδας.

Η Μπούρσασπορ διένυσε μία απίθανη πορεία μέχρι το τέλος της διαδρομής, αποκλείοντας κατά σειρά (και εκτός έδρας) τις Παρτιζάν, Τσεντεβίτα και Ανδόρα.

Dusan Alimpijevic, the man behind @BsBasketbol's remarkable season in #7DAYS EuroCup has been named Coach of the Year! #RoadToGreatness pic.twitter.com/QtnjdthJeL