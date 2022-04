Η πιο επική συνέντευξη σε ημίχρονο ανήκει στον Χόλαντ με κραυγή και «είμαστε πιτ μπουλ» (vid)

Η Μπούρσασπορ είχε προβάδισμα 14 πόντων στο ημίχρονο του αγώνα με την Τσεντεβίτα/Ολίμπια και ο Τζον Χόλαντ πρόσφερε την πιο... επική συνέντευξη στο ημίχρονο!

Συγκεκριμένα η τουρκική ομάδα είχε βάλει δύσκολα στην παρέα των Ζακ Όγκουστ και Γιόγκι Φέρελ καθώς στο πρώτο μισό του αγώνα είχε το προβάδισμα με 50-36!

Ο Τζον Χόλαντ ήταν... ασταμάτητος σε αυτό το διάστημα, έχοντας 16 πόντους με 4/8 τρίποντα και 7 ριμπάουντ. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα έγιναν στο ημίχρονο, άφησε τους πάντες με ανοικτό το στόμα! Παίρνοντας μια απίστευτη έκφραση, έβγαλε μια μεγάλη κραυγή και είπε χαρακτηριστικά: «δεν είμαστε οποιαδήποτε σκυλιά, αλλά... πιτ μπουλ»!

Απλά δείτε το βίντεο

John Holland just gave one of the best half-time interviews ever 🤣 pic.twitter.com/s5kqtZHlPR