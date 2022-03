Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από τα πρόσωπα που διακρίθηκαν για τον Προμηθέα στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Βίρτους, το οποίο έκλεισε με ένα τρομερό σουτ του ίδιου πίσω από το κέντρο με την εκπνοή του χρόνου.

Ο Προμηθέας υποδέχεται στο «Τόφαλος» την Βίρτους Μπολόνια για την 16η αγωνιστική του EuroCup με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ξεκινά... ζεστός στο πρώτο δεκάλεπτο, επιβεβαιώνοντάς το με το buzzer beater που «σφράγισε» την περίοδο.

Η επαναφορά έγινε από τον Κέντρικ Ρέι με τον νεαρό να παίρνει την μπάλα, έτρεξε το γήπεδο και βλέποντας το χρονόμετρο να πηγαίνει στο... μηδέν, έκανε το σουτ πίσω από το κέντρο. Όχι μόνο βρήκε στόχο, αλλά ξεσήκωσε και το κοινό στις εξέδρες!

Δείτε το τρομερό σουτ του Ρογκαβόπουλου:

Nikolaos Rogkavopoulos banks it in from beyond midcourt... and shuts the buzzer! 🤯⌛️@promitheasbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qbmS2IgKgS