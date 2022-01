Ο σέντερ του Προμηθέα έδωσε το πρώτο highlight της βραδιάς με ένα... εκκωφαντινό στοπ στον γκαρντ της Γκραν Κανάρια.

Ο Προμηθέας δοκιμάζεται απέναντι στην Γκραν Κανάρια με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο EuroCup και ο Τζεράι Γκραντ ήταν εκείνος που... ξεκίνησε τον χορό.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου είχε τις δικές του εντυπωσιακές στιγμές στην άμυνα της ομάδας του με το μπλοκ απέναντι στον Ένις να είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.

Δείτε το βίντεο:

