Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν Θίοντορ, κλείνει στην Βενέτσια του Μάικ Μπράμου, όπως μετέδωσε το Sportando.

Στην Ιταλία και τη Βενέτσια θα συνεχίσει την διαδρομή του ο 32χρονος πλειμέικερ, ο οποίος ήταν free agent από τον Σεπτέμβριο, όταν κι είχε κοπεί στα ιατρικά από την Αλβάρκ Τόκιο της Ιαπωνίας. Εν τέλει οι δρόμοι του MVP του BCL για τη σεζόν 2016-17, τον οδηγούν και πάλι στην Γηραιά Ήπειρο. Στην Βενετία, μάλιστα, θα είναι πλέον συμπαίκτης με τον Μάικ Μπράμο.

Ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ (1.83μ.) έχει πολυετή καριέρα στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από το 2012, καθώς φόρεσε κατά το παρελθόν τις φανέλες των Ούνικς Καζάν, Μπεσίκτας, ΑΕΚ, Αρμάνι Μιλάνο, Μπάνβιτ, Φρανκφούρτης, Μπουρζ, Μερσίν και Αντάλια, ενώ είναι απόφοιτος το Σίτον Χολ, του κολλεγίου που είχε αναδείξει στα 70s τον μυθικό Νίκο Γκάλη.

Σύμφωνα με το Sportando, η επισημοποίηση του deal μεταξύ του ιταλικού συλλόγου και του Θίοντορ αναμένεται σύντομα, με τον παίκτη να έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιο του.

Θυμίζουμε πως ο Θίοντορ είχε απασχολήσει πριν από περίπου έναν μήνα το ρεπορτάζ του Προμηθέα, χωρίς τελικά να προχωρήσει η υπόθεση του.

Τη σεζόν 2018-19, επί ημερών Λούκα Μπάνκι στην Ένωση, ο πολύπειρος άσος φόρεσε 20 φορές τα κιτρινόμαυρα στην Basket League κι άλλες 8 στο Champions League.

Jordan Theodore has penned a deal with Reyer Venezia, sources tell @Sportando

Official announcement expected soon