Ο Τζόρνταν Θίοντορ κόπηκε στα ιατρικά από την Αλβάρκ Τόκιο

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ δεν θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στην Ιαπωνία, καθώς κόπηκε στα ιατρικά τεστ από την Αλβάρκ Τόκιο.

Ο 31χρονος πλειμέικερ είχε συμφωνήσει με την Αλβάρκ, την δύο φορές πρωταθλήτρια ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας στην Ιαπωνία, στην οποία αγωνιζόταν πέρσι ο Ντεσόν Τόμας, αλλά τελικά δεν θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας από το Τόκιο, καθώς σύμφωνα με το Sportando απέτυχε στα καθιερωμένα ιατρικά κι εργομετρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε!

Πλέον ο έμπειρος άσος επιστρέφει στην αγορά ως ελεύθερος, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της επαγγελματικής του καριέρας. Πέρσι αγωνίστηκε στην Ούνιξ Καζάν υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη, ενώ τη σεζόν 2018-19 είχε περάσει από την ΑΕΚ, επί ημερών Λούκα Μπάνκι.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ήδη ο βετεράνος παίκτης - που έχει αξιόλογο βιογραφικό εννέα ετών στην Ευρώπη, με θητείες, εκτός των προαναφερθέντων, σε Αρμάνι Μιλάνο και Μπεσίκτας - έχει λάβει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες.

Jordan Theodore failed physicals with Alvark Tokyo.

The point guard is back on the market as a free agent with teams already showing interest, I am told.