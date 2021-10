EuroCup: MVP της πρεμιέρας ο Μότλεϊ της Λοκομοτίβ (vid)

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ της Λοκομοτίβ Κουμπάν ήταν εντυπωσιακός στην εντός έδρα νίκη της ομάδας του επί της Ανδόρρα (93-82) κι αναδείχθηκε MVP της πρώτης εβδομάδας στην διοργάνωση.

Ο 26χρονος φόργουορντ έκανε σπουδαίο ματς και πέτυχε 29 πόντους με 10/12 δίποντα και 9/10 βολές κόντρα στην Ανδόρρα, σε 31:54' παρουσίας. Συμπλήρωσε τη στατιστική του με 8 ριμπάουντ, 2 τάπες, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη και 9 κερδισμένα φάουλ, προκειμένου να πιάσει τις 39 μονάδες στο σχετικό σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αμερικανός ψηλός έκανε την διαφορά στην 1η αγωνιστική του EuroCup, οδήγησε στη νίκη την ρωσική ομάδα και πήρε συγχρόνως το πρώτο βραβείο MVP της νέας αγωνιστικής περιόδου στην διοργάνωση.

Η φετινή είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία στην καριέρα του Μότλεϊ, έπειτα από τρεις διαδοχικές σεζόν μεταξύ ΝΒΑ και αναπτυξιακής λίγκας (ως επί το πλείστον) καθώς κι ένα σύντομο πέρασμα από την Κορέα.

Jonathan Motley crowned himself the MVP of the week title after an outstanding performance in Round 1💯👑@lokobasket #RoadToGreatness pic.twitter.com/ymJ0I8KHeE