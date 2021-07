Ολυμπιακός: Στην Τουρκ Τέλεκομ και ο Άαρον Χάρισον (pic & vid)

Η Τουρκ Τέλεκομ ανακοίνωσε την απόκτηση του Άαρον Χάρισον ενώ είχε προηγηθεί η συμφωνία και με τον πρώην «ερυθρόλευκο», Οκτάβιους Έλις.

Ο Άαρον Χάρισον θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική λίγκα και το EuroCup με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ που ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ο Χάρισον δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στους Πειραιώτες, αποχωρώντας έπειτα από έναν χρόνο και σημειώνοντας 6.5 πόντους, 1.1 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ στη rookie σεζόν του στην EuroLeague, έχοντας ως high light το νικητήριο τρίποντο με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ.

Στην Τουρκ Τέλεκομ θα αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του Οκτάβιους Έλις, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό έπειτα από 1.5 χρόνο. Εξάλλου, η τουρκική ομάδα έχει ανακοινώσει και τον Άλεξ Πέρεζ.

Aaron Harrison Türk Telekom'da👊



Geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Amerikalı forvet Aaron Harrison'ı renklerimize bağladık🔥



Welcome to the family @AaronICE2👏 pic.twitter.com/aWAhhfmARE