Βίρτους Μπολόνια: Ανανέωσε ο Τεόντοσιτς έως το 2023!

Ο Μίλος Τεόντοσιτς θα παραμείνει τελικά στην Βίρτους Μπολόνια, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2023!

Κάτοικος Μπολόνια για άλλα δυο χρόνια θα παραμείνει ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την ιταλική ομάδα.

Φέτος αγωνίστηκε σε 19 ματς του EuroCup έχοντας κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 6,9 ασίστ και 3 ριμπαόυντ, σουτάροντας με 62% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Αντίστοιχα στο ιταλικό πρωτάθλημα όπου στέφθηκε και πρωταθλητής στους τελικούς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, είχε 13,9 πόντους και 6,5 τελικές πάσες με 37% έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

MILOS 2️⃣0️⃣



"A luglio del 2019 ho dichiarato che ero venuto qui per vincere e siamo Campioni d'Italia. A luglio 2021 dico che rimango per vincere ancora. Ringrazio il Signor Zanetti, so quello che si aspetta da noi.”#Milos2023 #BlackisBack pic.twitter.com/md8z8LNIPf