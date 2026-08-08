Γιασικεβίτσιους: Ο 16χρονος ανιψιός του δείχνει έτοιμος να ξεχωρίσει

Γιασικεβίτσιους: Ο 16χρονος ανιψιός του δείχνει έτοιμος να ξεχωρίσει

Γιασικεβίτσιους: Ο 16χρονος ανιψιός του δείχνει έτοιμος να ξεχωρίσει

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Ο ανιψιός του Σάρας Γιασικεβίτσιους, Ντανιέλιους, ξεχώρισε στη νίκη της Λιθουανίας επί της Σερβίας στην πρεμιέρα του EuroBasket U16.

Το EuroBasket U16 ξεκίνησε, με τη Λιθουανία να φτάνει σε μία πάρα πολύ άνετη νίκη επί της Σερβίας στην πρεμιέρα, με 95-79. Για τους νικητές, βασικός ήταν ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους, με το επίθετό του, να μην αποτελεί μία απλή συνωνυμία με τον Σάρας.

Ο Ντανιέλιους, είναι ανιψιός του προπονητή της Φενέρμπαχτσε και φάνηκε από το πρώτο ματς, ότι είναι παιδί που θα απασχολήσει πολύ τον κόσμο του μπάσκετ σε αυτό του τουρνουά.

Στην πρεμιέρα του EuroBasket U16, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της εθνικής του. Αγωνίστηκε για 31 λεπτά και είχε 17 πόντους (3/3 βολές, 1/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη.

@Photo credits: FIBA
     

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