Γνωστή έγινε η δωδεκάδα που θα έχει η Εθνική μας ομάδα για το EuroBasket U18.

Η Εθνική μας ομάδα στους Εφήβους, προετοιμάζεται για το EuroBasket U18. Από 25 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, θα βρεθεί στο Τρεντίνο της Ιταλίας, με στόχο την πρόκριση από τους ομίλους και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση.

Για το προσεχές EuroBasket U18, έγινε γνωστή η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης».

Η 12αδα της Εθνικής

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος 4 Άγγελος Ζούπας 04.11.2009 2.00 Αμύντας 5 Χρήστος Βενετίδης 22.06.2008 1.98 ΔΕΚΑ 7 Ηλίας Χαϊδεμένος 07.05.2008 1.90 Ολυμπιακός 8 Αλέξανδρος Θωμάκος 26.05.2008 1.98 Περιστέρι 10 Χρυστόστομος Χατζηλάμπρου 12.07.2008 2.00 Άρης 11 Χαράλαμπος Μπιλιώνης 20.07.2008 2.04 ΑΕΚ 12 Αλέξανδρος Σκληρός 24.07.2008 2.05 Προμηθέας Π. 14 Ευάγγελος Μπουζούλας 26.02.2008 1.98 Ολυμπιακος 17 Βασίλης Χαρτώνας 21.05.2008 1.95 ΔΕΚΑ 21 Στέφανος Γκίκας 26.01.2008 2.00 ΑΕΚ 31 Θανάσης Ασημένιος 12.01.2008 2.05 Περιστέρι 33 Δημήτρης Πούλος 24.05.2008 1.88 Προμηθέας Π.

Προπονητής: Βασίλης Σκροπολίθας

Β. Προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς, Γιώργος Μακράκης

Γυμναστής: Απόστολος Στεφανίδης

Γιατρός: Θάνος Μηλούσης

Φυσικοθεραπευτής:Χαράλαμπος Γκάνας

Team Manager: Σεραφείμ Τσόλας