EuroBasket U18: Η δωδεκάδα της Εθνικής

EuroBasket U18: Η δωδεκάδα της Εθνικής

EuroBasket U18: Η δωδεκάδα της Εθνικής

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Γνωστή έγινε η δωδεκάδα που θα έχει η Εθνική μας ομάδα για το EuroBasket U18.

Η Εθνική μας ομάδα στους Εφήβους, προετοιμάζεται για το EuroBasket U18. Από 25 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, θα βρεθεί στο Τρεντίνο της Ιταλίας, με στόχο την πρόκριση από τους ομίλους και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση.

Για το προσεχές EuroBasket U18, έγινε γνωστή η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης».

Η 12αδα της Εθνικής

ΟνοματεπώνυμοΗμ. ΓέννησηςΎψος
4Άγγελος Ζούπας04.11.20092.00Αμύντας
5Χρήστος Βενετίδης22.06.20081.98ΔΕΚΑ
7Ηλίας Χαϊδεμένος07.05.20081.90Ολυμπιακός
8Αλέξανδρος Θωμάκος26.05.20081.98Περιστέρι
10Χρυστόστομος Χατζηλάμπρου12.07.20082.00Άρης
11Χαράλαμπος Μπιλιώνης20.07.20082.04ΑΕΚ
12Αλέξανδρος Σκληρός24.07.20082.05Προμηθέας Π.
14Ευάγγελος Μπουζούλας26.02.20081.98Ολυμπιακος
17Βασίλης Χαρτώνας21.05.20081.95ΔΕΚΑ
21Στέφανος Γκίκας26.01.20082.00ΑΕΚ
31Θανάσης Ασημένιος12.01.20082.05Περιστέρι
33Δημήτρης Πούλος24.05.20081.88Προμηθέας Π.

Προπονητής: Βασίλης Σκροπολίθας

Β. Προπονητή: Ανδρέας Γαβαλάς, Γιώργος Μακράκης

 

Γυμναστής: Απόστολος Στεφανίδης

Γιατρός: Θάνος Μηλούσης

Φυσικοθεραπευτής:Χαράλαμπος Γκάνας

Team Manager: Σεραφείμ Τσόλας

@Photo credits: Basket.gr
     

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