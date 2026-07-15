Ενόψει του Eurobasket U18 το οποίο θα διεξαχθεί στο Τρεντίνο της Ιταλίας (25/7-2/8) ο αρχηγός της Εθνικής Εφήβων, Αλέξανδρος Θωμάκος, έκανε λόγο ακόμα και για μετάλλιο!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπό της οδηγίες του Βασίλη Σκροπολίθα έχει να αντιμετωπίσει στον όμιλο τις Γαλλία, Αυστρία και Ισραήλ έχοντας ως πρώτο στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός της Εθνικής Εφήβων, Αλέξανδρος Θωμάκος, είπε χαρακτηριστικά για την προσπάθεια της Ελληνικής ομάδας: «Η φετινή ομάδα αντιπροσωπεύει ακριβώς τον ορισμό αυτής της λέξης και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ώστε να πετύχουμε. Υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα, όπως και σημαντικές προσδοκίες. Μπορούμε να φτάσουμε ακόμη και στο μετάλλιο» και συνέχισε:

«Η αυτοπεποίθηση αυτή προέκυψε από μια γεμάτη σεζόν, όπου όλοι έδωσαν ένα μεγάλο όγκο ανταγωνιστικών παιχνιδιών, είτε στην ηλικιακή τους κατηγορία είτε και με παραστάσεις στις ανδρικές τους ομάδες, κάτι με το οποίο ο διεθνής φόργουορντ συμφωνεί. «Είναι πολύ σημαντικό αυτό, που συνέβη την περσινή σεζόν, όπου είχαμε τόσο μεγάλο όγκο ανταγωνιστικών παιχνιδιών, με την παρουσία ειδικά του Rising Stars στο καλεντάρι, ενώ αρκετές ομάδες σε επίπεδο Ανδρών εμπιστεύτηκαν τους παίκτες της ηλικίας μας»,

Όσο για το γεγονός ότι αποτελεί τον αρχηγό της ομάδας; «Η θέση αυτή με τιμά και είμαι υπερήφανος ως ο αρχηγός της Εθνικής. Είναι μεγάλη ευθύνη, που σου βάζει πίεση, πρέπει να είσαι προσεκτικός δύο φορές για τους συμπαίκτες σου και να τους δίνεις το παράδειγμα. Πέραν αυτού, είναι κάτι μοναδικό να το ζεις»