Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ είναι η ομάδα της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

H Εθνική ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket και αναδείχθηκε ως η καλύτερη ομάδα της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε και πάλι! Τα Gazzetta Awards by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.

Καλύτερη ομάδα για το 2025 αναδείχθηκε η Εθνική ομάδα μπάσκετ για την μεγάλη της επιτυχία να επιστρέψει σε βάθρο νικητών ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια. Μπορεί το χρώμα του μεταλλίου να μην ήταν το χρυσό αλλά το χάλκινο, ωστόσο βάσει των δεδομένων και των συνθηκών έλαμπε σαν… χρυσός πολλών καρατίων στα στήθη των διεθνών μας

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε την μεγάλη της προσπάθεια από τον όμιλο της Κύπρου όπου είχε να αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ιταλία, την Γεωργία, την Βοσνία/Ερζεγοβίνη και την οικοδέσποινα Κύπρο. Όχι μόνο πήρε την πρόκρισης για την 2η φάση αλλά τερμάτισε και στην 1η θέση της κατάταξης του Γ’ Ομίλου έχοντας τέσσερις νίκες και μία ήττα από τους Βόσνιους. Με αυτόν τρόπο πήρε και το εισιτήριο για τα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια διασταυρώθηκε στην φάση των «16» με την ομάδα του Ισραήλ την οποία και νίκησε με σκορ 84-79 εξασφαλίζοντας και την πρόκριση για τα προημιτελικά. Η Λιθουανία δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς η Εθνική μας επικράτησε με σκορ 87-76 και πέρασε στην «ζώνη» των μεταλλίων.

Απέναντι της τέθηκε η εθνική ομάδα της Τουρκίας, σ’ ένα παιχνίδι όπου πήγαν τα πάντα… λάθος για την γαλανόλευκη. Ουσιαστικά παραδόθηκε άνευ όρων στους αντιπάλους της (68-94) και απώλεσε την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια. Παρόλα αυτά είχε και μια δεύτερη ευκαιρία για μετάλλιο, το οποίο και κατέκτησε κερδίζοντας στο παιχνίδι της 3ης θέσης την Φινλανδία με 92-89.

Αν μη τι άλλο ήταν μια τεράστια επιτυχία για την Εθνική μας η οποία επισφραγίστηκε με το χάλκινο μετάλλιο!

Ο Παπανικολάου μίλησε για την σπουδαία στιγμή της Εθνικής: Συγχαρητήρια σε όσους βραβεύτηκαν απόψε. Σε όλο τον ελληνικό αθλητισμό που φέρνει την Ελλάδα στο προσκήνιο. Μέσα σε ένα τουρνουά υπάρχουν πολλές στιγμές που μπορούν να καθορίσουν την έκβαση. ΠΆΝΤΑ βρίσκαμε τρόπο να τα αφήνουμε εκτός. Είχαμε έναν προπονητή που δίνει μεγάλη βάση στην ψυχολογία και τα παιδία είχαν το σωστό mentality. Τα κουτακια ήταν καλά για να καταφέρουμε κάτι όμορφο για τη χώρα μας».

«Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους όλους τους παίκτες για αυτό που πέτυχαν , εμείς οι προπονητές είμαστε και να βοηθάμε, αλλά οι παίκτες οι πρωταγωνιστές, εκείνοι παίρνουν τις αποφάσεις, εκείνοι έχουν την μπάλα στα χέρια τους δεν την έχουμε εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και είμαι περήφανος που μετά από 16 χρόνια φέραμε μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά, που κατάφεραν μετά από τόσα χρόνια αυτό που ήθελαν τόσο μα τόσο πολύ, να φέρουν μια επιτυχία», ανέφερε ο Σπανούλης.

