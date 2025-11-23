Η FIBA έδωσε το πρώτο στίγμα ενόψει των προκριματικών του MundoBasket 2027, τοποθετώντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση των power rankings και συνοδεύοντας την επιλογή της με μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στην πρόσφατη επιστροφή της στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Η FIBA άνοιξε την αυλαία των power rankings ενόψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ 2027 και κατέταξε την Εθνική Ομάδα στην τρίτη θέση, αναγνωρίζοντας τη δυναμική που έχει χτίσει το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η παγκόσμια ομοσπονδία στάθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στην ελληνική ομάδα, υπογραμμίζοντας το ταξίδι της επιστροφής στην ελίτ και την κατάκτηση ενός μεταλλίου έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, μια στιγμή που, όπως σημείωσε, «θύμισε σε όλους τι σημαίνει Ελλάδα στο παγκόσμιο μπάσκετ».

Αναλυτικά

«Ανάπνευσε ήρεμα, Ελλάδα. Ξέρουμε ότι κουράστηκες να κουβαλάς αυτό το μεγάλο φορτίο αφού πέρασες χρόνια και χρόνια ως κύριος διεκδικητής σχεδόν σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετείχες.

Επιτέλους πήρες το μετάλλιο σου. Και ναι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι είναι πάντα με το ελληνικό μπάσκετ, το ένα μετάλλιο διαδέχεται το άλλο αμέσως μετά, όπως το 1987 και το 1989. όπως το 2005 και το 2006 και το 2009. όπως το 2025 και…

Δεν θα το πούμε. Αλλά εσύ ξέρεις».