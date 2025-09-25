Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί να «διαβάσει» πίσω από τα λόγια του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου αλλά και από εκείνα του Βασίλη Σπανούλη, σχετικά με την επόμενη μέρα στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, καταγράφει τις αντικειμενικές δυσκολίες και πιστεύει ότι στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου δύσκολα θα κοουτσάρει ο “Kill Bill”.

Να αρχίσουμε με αυτά που δεν επιδέχονται της παραμικρής αμφισβήτησης και ένεκα της ημέρας (συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket του 2005), παίρνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία!

Όσο μπάσκετ ξέρουν ο Σπανούλης, ο Ζήσης και Ντικούδης, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με εκείνη την επιτυχία στην σερβική πρωτεύουσα και με την τωρινή στην Ρίγα (χάλκινο μετάλλιο), δεν ξέρουμε όλοι εμείς οι σχολιαστές των γραφείων, των δημοσιογραφικών εδράνων και του καναπέ!

Όταν πριν από δύο χρόνια τέτοια εποχή (τέλη Σεπτέμβρη του 2023) κι έχοντας μόλις ολοκληρώσει την παρθενική του σεζόν ως head coach στο Περιστέρι, ο “Μπίλης” έπαιρνε πολύ εύκολα την απόφαση να διαδεχθεί τον Δημήτρη Ιτούδη, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις Φιλιππίνες, δεν ήταν λίγοι εκείνοι (εμού συμπεριλαμβανομένου) που πίστευαν ότι βιάζεται!

Γιατί κακά τα ψέματα και αυτό έχει αποδειχθεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν και ειδικότερα στην Ελλάδα, η Εθνική ομάδα αποτελεί ένα αρκετά τοξικό περιβάλλον (λόγω της ατέρμονης κόντρας των «αιωνίων αντιπάλων) και η θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού ισοδυναμεί με «ηλεκτρική καρέκλα».

Όλα τα παραπάνω, ο 43χρονος Λαρισινός τεχνικός είχε τον τρόπο να τα αφήσει πίσω του και χάρη στην καθ' όλα μπασκετική του προσέγγιση και διαβορετική ιδιοσυγκρασία που τον χαρακτηρίζει, η «επίσημη αγαπημένη» πέρασε τα δύο πιο επιτυχημένα καλοκαίρια της τελευταίας 15ετίας:

Πρόκριση με συνοπτικές διαδικασίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά το 2008 (μέσα από την διαδικασία του προολυμπιακού της Αθήνας ) και είσοδος στην 8άδα του ολυμπιακού τουρνουά στο Παρίσι (2024).

για πρώτη φορά μετά το 2008 (μέσα από την διαδικασία του προολυμπιακού της ) και είσοδος στην 8άδα του ολυμπιακού τουρνουά στο (2024). Επιστροφή στο βάθρο των μεταλλίων του Eurobasket (2025), για πρώτη φορά μετά το 2009 με την πλέον αποτελεσματική διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και καλό μπάσκετ (ρεκόρ 7 νίκες – 2 ήττες), παρά τις σημαντικές απουσίες παικτών σε καλή ηλικία (Ρογκαβόπουλος και Παπαγιάννης).

Όπως γίνεται αντιληπτό, αν η ανυπολόγιστη προσφορά του “Greek Freak” στο ελληνικό μπάσκετ έχει πλέον και χειροπιαστό αντίκρισμα (έστω κι αν το ουσιαστικό είναι ακόμη πιο σημαντικό), ο ρόλος του Βασίλη Σπανούλη (πάνω απ' όλα σε αυτοπεποίθηση και νοοτροπία νικητή) σε αυτή την ολική επαναφορά, ήταν κάτι περισσότερο από κεφαλαιώδης.

Η σχετική δήλωση του Αντετοκούνμπο, δε, έστω κι αν δεν με βρίσκει σύμφωνο (αντιλαμβάνομαι ότι έγινε εν μέσω άκρατου ενθουσιασμού και δεν είχε αρνητική πρόθεση), λέει πάρα πολλά για την προσφορά του “Kill Bill”:

«Δεν θέλω να πιέσω τον coach Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ! Από την στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ εδώ! Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα!», ήταν τα ακριβή λόγια του 30χρονου Έλληνα superstar των Μιλγουόκι Μπακς στην μία και μοναδική επικοινωνία με τους δημοσιογράφους στην διάρκεια του Eurobasket 2025 και για την ακρίβεια αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεων του αντιρποσωπευτικού συγκροτήματος, στην συνέντευξη Τύπου του μικρού τελικού.

Από την πλευρά του, ο “V-Span” δεν έδωσε ποτέ σαφή απάντηση και εν μέσω πανηγυρισμών και επινικίων, μπορούσε κάλλιστα να την αποφύγει. Αρκέστηκε σε ένα αρχικό «θα δούμε, θα δούμε!», ενώ σε κάποια αποστροφή του λόγου του άφησε να εννοηθεί ότι η συνέχειά του στον πάγκο της «γαλανόλευκης», δεν θα είναι εύκολη υπόθεση! Και αυτό όχι γιατί δεν το θέλει...

«Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δεν θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια! Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο! Και να μην είμαι στην Εθνική, θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της!», σχολίασε μιλώντας στο flash interview της Δημόσιας Τηλεόρασης, λίγα λεπτά μετά την απονομή του χάλκινου μεταλλίου!

Μία δήλωση που σίγουρα ήχησε... κάπως στον πολύ κόσμο, ειδικότερα λόγω του timing στο οποίο έγινε! Όχι, όμως, στους γνωρίζοντες πράγματα και καταστάσεις! Και το αναφέρω αυτό γιατί δεν ήταν καθόλου τυχαίες οι λέξεις που χρησιμοποίησε, λίγες μέρες αργότερα, ο Ρώσος ιδιοκτήτης της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, στο καλοσώρισμά του προς τον Σπανούλη στο Μοντε Κάρλο: «Αυτός ο κύριος είναι επιτέλους πίσω για εμάς!», είπε με νόημα στην ομιλία του προς την ομάδα, το αφεντικό των Μονεγάσκων!

Η αλήθεια είναιότι πίσω απ' όλα αυτά που ειπώθηκαν υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο, το οποίο εφάπτεται και με τις σημερινές δηλώσεις που έκανε επί του θέματος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μιλώντας στην εκπομπή του ERTnews, «Συνδέσεις».

Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, όταν ο “Kill Bill” συμφώνησε για 1,5 χρόνο με τον σύλλογο του Πριγκιπάτου κατέστησε σαφή την υποχρέωση που είχε με την «γαλανόλευκη» μέχρι το τέλος του Eurobasket.

Οι επιτελείς της ομάδας την σεβάστηκαν απόλυτα, ωστόσο, το καλοκαίρι που μας πέρασε «τσίνισαν» με το ενδεχόμενο της απουσίας και των δύο συνεργατών του (Καντζούρης Χαραλαμπίδης ήταν στο πλευρό του και στο staff της «γαλανόλευκης») και από την προετοιμασία για την νέα σεζόν, γι' αυτό και ο πρώτος τελικά απουσίασε από την τελική φάση του διοργάνωσης σε Κύπρο και Λετονία κι επέστρεψε στο Μόντε Κάρλο για να είναι παρών στις προπονήσεις των παικτών που δεν είχαν υποχρεώσεις με τις Εθνικές ομάδες.

Γενικά, η διοίκηση της Μονακό δεν είναι διατεθειμένη να διευκολύνει άλλο τον Σπανούλη στο κομμάτι της ενδεχόμενης επέκτασης της συνεργασίας του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ίσως και ο ίδιος ο Βασίλης να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος σπουδαίος λόγος, ώστε να τραβήξει στα άκρα το σχοινί ενόψει των δύο επόμενων επίσημων υποχρεώσεων της Ελλάδας στο «παράθυρο» του ερχόμενου Νοεμβρίου, οπότε και αρχίζουν τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, λοιπόν και παρ' ότι θεωρητικά (η Μονακό παίζει στις 26/11 με την Εφές εντός και στις 04/12 με την Παρί επίσης εντός), ο 43χρονος τεχνικός προλαβαίνει να είναι παρών στον πάγκο της Εθνικής και στα δύο ματς (στις 27/11 με Ρουμανία εντός και στις 30/11 με την Πορτογαλία εκτός), όλα συγκλίνουν ότι η ομοσπονδία θα επιλέξει καποιον υπηρεσιακό τεχνικό για να καθοδηγήσει τους διεθνείς.

Η απόφαση θα είναι ίσως ευκολότερη αν μέχρι τότε, ο εκ των συνεργατών του, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος δεν έχει συμφωνήσει με κάποιον σύλλογο, ενώ αρκετά πιθανή θεωρείται και η συμμετοχή του Μιχάλη Καλαβρού στο επιτελείο. Μπορεί ο 54χρονος personal trainer του Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει μετακομίσει από πέρυσι στο Μιλγουόκι, ωστόσο, αν προκύψει η παραπάνω ανάγκη θα μπορούσε κάλλιστα να λείψει για 10 μέρες, ωστε να συνδράμει στην προσπάθεια.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο τι θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο, αλλά ποια θα είναι η full-time λύση για την θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, έστω κι αν το ερχόμενο καλοκαίρι (2026) είναι κενό από πλευράς υποχρεώσεων.

Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του ισχυρού άνδρα του ελληνικού μπάσκετ επί του θέματος, ήταν σαφής, άλλα δεν πήρε απόσταση και από τις δυσκολίες της υπόθεσης.

«Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα. Όσον αφορά τα συμβόλαια, εγώ είμαι υπέρ των επαφών επικοινωνιών και τα συμβόλαια είναι λίγο τυπικό κομμάτι. Σημασία έχει να θέλουν πολύ και τα δύο μέλη για να συνεχιστεί η συνεργασία. Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, προπονητής, παλιότερα παίκτης, ο οποίος είναι δεμένος με την Εθνική. Το έλεγα πάντα ότι μέσα στις φλέβες του κυλά Ελλάδα και Εθνική. Από την άλλη όμως είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος έχει διάφορες υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να ταιριάξουν για το καλό όλων», δήλωσε ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Η υπόθεση σίγουρα έχει ψωμί. Οι παράμετροι που θα πρέπει να έχουμε υπ 'οψιν μας είναι οι εξής:

Πρώτον, ότι δύσκολα το θέμα θα ξεκαθαρίσει πριν το τέλος της επόμενης σεζόν. Και γιατί ο Σπανούλης οφείλει και πρέπει να αφοσιωθεί στα καθήκοντά του στην Μονακό σε μία πολύ απαιτητική σεζόν, αλλά και γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης.

Και δεύτερον, ότι το πράγμα σίγουρα θα δυσκολέψει, αν στο τέλος της σεζόν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Μονακό αποφασίσουν ότι δεν θα συνεχίσουν με τους ίδιους προπονητές...

Αν και σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν συμβεί αυτό που όλοι καταλαβαίνουν, ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι διατεθειμένος να σπάσει «αυγά», ρίχνοντας γροθιά στην τοξικότητα. Τουλάχιστον ο “Kill Bill” έχει αποδείξει ότι έχει την προσωπικότητα για να σπάσει το απόστημα...