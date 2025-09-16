Το χάλκινο στο EuroBasket 2025 έφερε ξανά χαμόγελα, όμως τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 φέρνουν ξανά τον γνώριμο... πονοκέφαλο μιας Εθνικής χωρίς τα μεγάλα της όπλα

Το EuroBasket 2025 έριξε την αυλαία του και η Εθνική Ελλάδας δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχής με την κατάκτηση ενός μεταλλίου, του χάλκινου, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Οι εορτασμοί, οι χαρές και οι συγκινήσεις ήταν τεράστιες για τα παιδιά αυτά που πάλεψαν μέχρι τέλους και επιθυμούσαν όσο τίποτα αυτή τη διάκριση, όμως όταν κάτι τελειώνει η σκέψη οδηγείται αναπόφευκτα στην επόμενη μέρα. Πόσω μάλλον τώρα που η... γλύκα του μεταλλίου δημιούργησε τη δίψα για το κυνήγι αυτού του «κάτι παραπάνω».

Επόμενος... σταθμός τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 τα οποία μαζί τους φέρνουν κι έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Η σύγκρουση συμφερόντων με την EuroLeague και φυσικά το ΝΒΑ δημιουργεί ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει στις χώρες να παρατάξουν την καλύτερη δυνατή σύνθεση ενόψει των συγκεκριμένων αγώνων. Η Ελλάδα σαφώς και δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς το ρόστερ θα απέχει πολύ από εκείνο που γνωρίζουμε από τις μεγάλες διοργανώσεις και φυσικά από εκείνο που έφερε το χάλκινο μετάλλιο.

Τα βασικά... γρανάζια που δεν είναι διαθέσιμα

Οι αγώνες στο πρώτο «παράθυρο» για την Εθνική θα είναι στις 27 και 30 Νοεμβρίου, δηλαδή σε περίπου δύο μήνες, ενώ για το δεύτερο στις 27 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου του 2026, περίοδοι που η EuroLeague δεν έχει κάποια διακοπή, όπως συνέβη τη σεζόν 2024/25. Η EuroLeague, λόγω της αύξησης των ομάδων και του πιεστικού προγράμματος, αδυνατεί να συμβαδίσει. Όπέρ σημαίνει πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που αποτελούν τον κορμό της Εθνικής, δεν θα είναι διαθέσιμοι ή τουλάχιστον πρέπει να τοποθετήσουμε έναν αστερίσκο. Εκτός, φυσικά και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αγωνίζεται στο ΝΒΑ, αλλά και για όσους παίζουν στο NCAA, όπου το καλεντάρι δεν επιτρέπει «παραθυρικές» κλήσεις, δηλαδή για τους Νεοκλή Αβδάλα, Βαγγέλη Ζούγρη και Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Αν κοιτάξουμε την πρώτη γραμμή της «γαλανόλευκης», τότε πέρα από τους προαναφερθέντες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρακτικά απόντες είναι και οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, που θα έχουν τις συλλογικές τους υποχρεώσεις.

Σαφώς αναλόγως και με τον τρόπο που θα κυλήσει η σεζόν και τον ρόλο που θα έχουν οι παίκτες στις ομάδες, οι δύο «αιώνιοι» ίσως μπορέσουν παραχωρήσουν κάποιους όπως ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Όμηρος Νετζήπογλου και ο Γιάννης Κουζέλογλου, αλλά όλα αυτά είναι στη θεωρία και εφόσον δώσουν το «ΟΚ» Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, που σαφώς και έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν.

Θέμα -πλέον- και με τον Βασίλη Σπανούλη

Πέρα από τους αθλητές, θέμα προκύπτει στη διαδικασία των «παραθύρων» και με τον προπονητή, Βασίλη Σπανούλη. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ανέλαβε τη Μονακό στις 26 Νοεμβρίου του 2024, ακριβώς μετά τα ματς της Ελλάδας κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε «σύγκρουση» στο πρόγραμμα των Μονεγάσκων με αυτό της Εθνικής ομάδας. Αυτό, όμως παύει να ισχύει στο εξής...

Για παράδειγμα, η Μονακό αντιμετωπίζει εντός έδρας την Αναντόλου Εφές στις 26 Νοεμβρίου και την επόμενη μέρα, στις 27 Νοεμβρίου, η Εθνική αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Ρουμανία για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης. Επιπλέον, στις 30 του ίδιου μήνα, είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική κόντρα στην Πορτογαλία, αναμέτρηση στην οποία πιθανότατα και βάσει ημερομηνιών και υποχρεώσεων θα γίνει παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, διότι η Μονακό δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, αφού παίζει στις 4/12 με την Παρί για τη Euroleague. Βέβαια, όλα αυτά θα φανούν πιο ξεκάθαρα εκείνη την περίοδο

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε τι έχει συμβεί σε μια ανάλογη περίπτωση με τη σύμπτωση ημερομηνιών με μια κατάσταση ανάλογη με της Ελλάδας. Ο λόγος, φυσικά, για την εθνική Τουρκίας και τον Εργκίν Αταμάν, που είναι και στον Παναθηναϊκό. Στα παράθυρα του Νοεμβρίου του 2024, ο Τούρκος προπονητής έλειψε από το ματς του Παναθηναϊκού στο Κάουνας που ήταν στις 22/11/2024, καθώς ακριβώς την ίδια μέρα η Τουρκία αντιμετώπιζε εντός έδρας την Ουγγαρία. Εκει μένει να φανεί αν ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι στις 26/11 στο Μονακό για το ματς κόντρα στην Εφές και την επόμενη μέρα στην Ελλάδα για τον αγώνα της Εθνικής κόντρα στη Ρουμανία.

Το ίδιο ακριβώς σενάριο υπάρχει και για το «παράθυρο» του Φεβρουαρίου, με τη Μονακό να αντιμετωπίσει στις 26 Φεβρουαρίου τη Μακάμπι εντός έδρας και την επόμενη μέρα, η Ελλάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο. Ειδικά, για την «τρέλα» που κουβαλάει ο Σπανούλης δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθεί στη θέση του και στους δύο αγώνες.

Οι ημερομηνίες των υποχρεώσεων της Εθνικής και οι ημερομηνίες της Euroleague

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε ακριβώς το καλεντάρι που έχει καταρτιστεί τόσο για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, όσο και σε αυτό της Euroleague.

Πρόγραμμα Ελλάδας, προκριματική φάση:

27/11: Ελλάδα - Ρουμανία

30/11: Πορτογαλία - Ελλάδα

27/2: Ελλάδα - Μαυροβούνιο

2/3: Μαυροβούνιο - Ελλάδα

Το καλεντάρι της Euroleague στην περίοδο πριν και μετά τα «παράθυρα»:

13η αγωνιστική: 25, 26 Νοεμβρίου

14η αγωνιστική: 4, 5 Δεκεμβρίου

29η αγωνιστική: 25, 26 Φεβρουαρίου

30η αγωνιστική: 5, 6 Μαρτίου

Η δεξαμενή του Σπανούλη με αφανείς ήρωες

Ο Βασίλης Σπανούλης, στην πορεία του στον πάγκο της Εθνικής, έχει ήδη καλέσει παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν δίνοντας το στίγμα τους στα «παράθυρα». Αρχικά, ο Δημήτρης Κατσίβελης αποτέλεσε βασικό εργαλείο στην πορεία μέχρι το χάλκινο στο ευρωπαϊκό τουρνουά και με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στο Basketball Champions League το πεδίο μένει ανοιχτό για τη συμμετοχή του. Οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τη FIBA συμπίπτουν με τα «παράθυρα» των εθνικών ομάδων, όπως συμβαίνει και στο EuroCup που έχει διακοπή εκείνη την περίοδο.

Παράλληλα οι Νίκος Χουγκάζ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Μιχάλης Λούντζης, Γιώργος Τσαλμπούρης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Δημήτρης Μωραΐτης, Λευτέρης Μαντζούκας, Γιώργος Τανούλης, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιάννης Καρακώστας είναι παίκτες που γνωρίζουν το πλαίσιο και μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ έχουν κλήθεί στο παρελθόν να δώσουν την πολύτιμη βοήθειά τους. Σε αυτούς μπορούμε να προσθέσουμε και τον Δημήτρη Φλιώνη από την ΑΕΚ, ο οποίος μπορεί να μην έχει κληθεί επί εποχή Σπανούλη, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μία αξιόπιστη επιλογή ειδικότερα στα γκαρντ.

Παρά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται και τα ζητήματα... χημείας, τα «παράθυρα» μπορούν να λειτουργήσουν και ως ευκαιρία. Νέοι παίκτες παίρνουν χρόνο και εμπειρίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να αποκτήσουν. Για πολλούς, είναι το πρώτο τους «βάπτισμα του πυρός» με τη γαλανόλευκη, και ίσως η αφετηρία για κάτι μεγαλύτερο.

Το πρόβλημα των «παραθύρων» δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, ίσα ίσα αφορά όλες τις μεγάλες χώρες του μπάσκετ. Όμως για την Ελλάδα, που στηρίζεται κυρίως σε παίκτες της EuroLeague, το ζήτημα είναι ακόμη πιο έντονο, μέχρι να βρεθεί λύση ανάμεσα σε FIBA και EuroLeague.