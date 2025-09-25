Το Gazzetta θυμάται μία από τις πιο λαμπρές στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Συγκεκριμένα το χρυσό στο EuroBasket του 2005 στο Βελιγράδι, όπου στον ημιτελικό έκανε μία τεράστια ανατροπή επί της Γαλλίας και στον τελικό υπέταξε τη Γερμανία για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Τα ημερολόγια δείχνουν 25 Σεπτεμβρίου 2025. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Προμήθεας και η Καρδίτσα βρίσκονται στη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup και γενικότερα όλοι μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μία μέρα ωστόσο σαν τη σημερινή πριν από είκοσι χρόνια, όλη η μπασκετική Ευρώπη είχε στραμμένο το βλέμμα της στο Βελιγράδι. Εκεί θα πραγματοποιήθηκε ο τελικός του EuroBasket του 2005, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να είναι οι δύο χώρες που κατάφεραν με τον δικό τους τρόπο να φτάσουν πλέον μία... ανάσα από την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Εθνική μάλιστα, μπόρεσε να επιβληθεί με 78-62 και κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία της και τελευταίο μέχρι και σήμερα, δίνοντας έτσι και... επίσημα τον τίτλο της «χρυσής» γενιάς στους παίκτες που την απάρτιζαν.

Το 3-2 των ομίλων και το πρώτο παιχνίδι με τη Γαλλία

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η «γαλανόλευκη» άρχισε το ταξίδι της στον τρίτο όμιλο, εκεί όπου τερμάτισε δεύτερη καθώς σημείωσε μία ήττα, από τη Σλοβενία με 68-56. Πέρα από αυτή την ήττα ωστόσο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε δύο νίκες, έχοντας επικρατήσει αρχικά της Γαλλίας με 64-50 και στη συνέχεια της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 67-50.

Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σειρά είχα πλέον τα play off. Εκεί αντίπαλος ήταν το Ισραήλ, το οποίο δεν μπόρεσε να σταματήσει την Εθνική. Η Ελλάδα έχοντας επιβληθεί με 67-61 πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά. Αντίπαλος πλέον η Ρωσία που είχε τερματίσει πρώτη στον πρώτο όμιλο και είχε έτσι μία μέρα παραπάνω ξεκούρασης.

Το σύνολο όμως του Παναγιώτη Γιαννάκη έδειξε πόσο δυνατό ήταν και έχοντας πάρει τη νίκη με 66-61, συνέχισε την πορεία της στο Βελιγράδι. Στις 24 Σεπτεμβρίου, είχε φτάσει η ώρα του ημιτελικού. Από τη μία η Ελλάδα και από την άλλη η Γαλλία, δύο ομάδες οι οποίες είχαν... διασταυρώσει τα ξίφη τους ξανά στη φάση των ομίλων.

Η κατάκτηση και ο ημιτελικός που έμεινε στην ιστορία

Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι ωστόσο, αυτό έμελλε να μείνει στην ιστορία ως ένα τρομερό «θρίλερ» και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί πρέπει να παλεύεις μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ενώ απέμεναν 47 δευτερόλεπτα για τη λήξη, η Γαλλία ήταν «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό, με το σκορ να δείχνει 62-55 υπέρ τους. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα ωστόσο η Ελλάδα άρχισε να γυρίζει τον αγώνα, με αποκορύφωμα την πάρα του Ζήση στον Διαμαντίδη, όπου εκείνος έκανε το 67-66.

Η Ελλάδα βρισκόταν πλέον στον τελικό. Εκεί βρήκε τη Γερμανία στην οποία έπαιζε ένας ψηλός με μακριά μαλλιά που μερικά χρόνια αργότερα έγραψε ιστορία στο NBA «οδηγώντας» τους Ντάλας Μάβερικς, τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη πήραν από νωρίς τα ηνία του προβαδίσματος και παραμένοντας μπροστά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έφτασαν στη νίκη με 78-62, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το χρυσό μετάλλιο.

Ως προς τον Νοβίτσκι, ο Γερμανός ψηλός αναδείχθηκε σε MVP ενώ βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα. Εκεί βρέθηκε επίσης ο Θοδωρής Παπαλουκάς (πρώτος σκόρερ του τελικού για την Ελλάδα με 22 πόντους) αλλά και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Πλάι τους ήταν ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο και ο Μπορίς Ντιό.

Το ρόστερ της Ελλάδας στο EuroBasket 2005

Θοδωρής Παπαλουκάς

Βασίλης Σπανούλης

Νίκος Ζήσης

Γιάννης Μπουρούσης

Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Αντώνης Φώτσης

Νίκος Χατζηβρέττας

Δήμος Ντικούδης

Κώστας Τσαρτσαρής

Δημήτρης Διαμαντίδης

Λάζαρος Παπαδόπουλος

Μιχάλης Κακιούζης

Προπονητής: Παναγιώτης Γιαννάκης