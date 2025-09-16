Eurobasket 2025, Aντετοκούνμπο: Η... μαγεία του Γιάννη μέσα από το εντυπωσιακό video της FIBA
Η Ελλάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράματα και θάματα στο Εurobasket και ήταν στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Η Εθνική είχε τον Greek Freak να την οδηγεί στην διάκριση, αφού ο σταρ των Μπακς είχε απίθανα νούμερα.
Τελείωσε την διοργάνωση με 27.3 πόντους, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ ανά ματς, με τη FIBA να μαζεύει τα καλύτερα του σε ένα απολαυστικό video.
Δείτε ΕπίσηςΕρωτευμένος με την Εθνική ο Γιάννης: Το πρώτο βίντεο που ανήρτησε μετά το χάλκινο και η αναφορά του Σπανούλη!
Ένας... οδοστρωτήρας πάνω στο παρκέ που κατέθεσε την ψυχή του στο παρκέ για να πάρει το μετάλλιο που τόσο ήθελε, ενώ δεν σταματά να δείχνει ποτέ την αγάπη του και την τρέλα του για την Εθνική ομάδα.
The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025
Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.
📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.