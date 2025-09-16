H FIBA μάζεψε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η Ελλάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράματα και θάματα στο Εurobasket και ήταν στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Η Εθνική είχε τον Greek Freak να την οδηγεί στην διάκριση, αφού ο σταρ των Μπακς είχε απίθανα νούμερα.

Τελείωσε την διοργάνωση με 27.3 πόντους, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ ανά ματς, με τη FIBA να μαζεύει τα καλύτερα του σε ένα απολαυστικό video.

Ένας... οδοστρωτήρας πάνω στο παρκέ που κατέθεσε την ψυχή του στο παρκέ για να πάρει το μετάλλιο που τόσο ήθελε, ενώ δεν σταματά να δείχνει ποτέ την αγάπη του και την τρέλα του για την Εθνική ομάδα.