Eurobasket 2025, Aντετοκούνμπο: Η... μαγεία του Γιάννη μέσα από το εντυπωσιακό video της FIBA

Eurobasket 2025, Aντετοκούνμπο: Η... μαγεία του Γιάννη μέσα από το εντυπωσιακό video της FIBA

Νίκος Καρφής
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

bet365

H FIBA μάζεψε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η Ελλάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράματα και θάματα στο Εurobasket και ήταν στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Η Εθνική είχε τον Greek Freak να την οδηγεί στην διάκριση, αφού ο σταρ των Μπακς είχε απίθανα νούμερα.

Τελείωσε την διοργάνωση με 27.3 πόντους, 68.5% εντός παιδιάς, 10.6 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 0.9 μπλοκ ανά ματς, με τη FIBA να μαζεύει τα καλύτερα του σε ένα απολαυστικό video.

Δείτε Επίσης

Ερωτευμένος με την Εθνική ο Γιάννης: Το πρώτο βίντεο που ανήρτησε μετά το χάλκινο και η αναφορά του Σπανούλη!
image

Ένας... οδοστρωτήρας πάνω στο παρκέ που κατέθεσε την ψυχή του στο παρκέ για να πάρει το μετάλλιο που τόσο ήθελε, ενώ δεν σταματά να δείχνει ποτέ την αγάπη του και την τρέλα του για την Εθνική ομάδα.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα