Ερωτευμένος με την Εθνική ο Γιάννης: Το πρώτο βίντεο που ανήρτησε μετά το χάλκινο και η αναφορά του Σπανούλη!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όπου σταθεί και όπου βρεθεί, δείχνει την αγάπη του για την Εθνική.

Η Ελλάδα επέστρεψε στην Αθήνα με το χάλκινο μετάλλιο μετά το EuroBasket 2025 και γνώρισε την αποθέωση, ενώ η αποστολή το χάρηκε με την ψυχή της στα... μπουζούκια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που στο αεροδρόμιο έγιναν... πόλος έλξης, ενώ φοβερά πράγματα έκανε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, όντας μέλος της κορυφαίας πεντάδας.

Ο Greek Freak δεν σταματά να σκέφτεται τα όσα έζησε με την Εθνική και μέσω video έδειξε για άλλη μια φορά την αγάπη του και το δέσιμο του με την ομάδα. «Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το συναίσθημα του να εκπροσωπείς τη χώρα σου», έγραψε στη λεζάντα. Μέσα υπάρχουν και τα λόγια του Σπανούλη που λέει όσο αφοσιωμένος είναι ο Γιάννης και πόσο σπουδαίος ηγέτης.