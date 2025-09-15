Πάτησε Ελλάδα η Εθνική: Υποδοχή με το θρυλικό «τιρίνινι»

Η Εθνική έφτασε στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket με τους ήχους του θρυλικού... τιρινίνι.

Η Εθνική επέστρεψε από τη Ρίγα, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 και φυσικά στο αεροδρόμιο είχαμε το αγαπημένο «Final Countdown».

Το γνωστό σε όλους από το 1987 «τιρινίνι», συνόδευσε την Εθνική κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Με τον Βασίλη Σπανούλη να βγαίνει πρώτος και να παραλαμβάνει την ανθοδέσμη, με τους παίκτες και το σταφ να ακολουθούν.

Με τα μετάλλια κρεμασμένα στο στήθος οι διεθνείς, παρέλαβαν και αυτοί τις ανθοδέσμες τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το χαιρόταν ιδιαιτέρως, κουνώντας τα χέρια του στον ρυθμό.