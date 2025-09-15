Γιάννης στην άφιξη της Εθνικής: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...» (vid)
Η Ελλάδα επέστρεψε στην Αθήνα μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025, έχοντας γυρίσει από τη Ρίγα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένας από τους παίκτες που στο αεροδρόμιο έγιναν... πόλος έλξης, με την κούραση ωστόσο από το τουρνουά να φαίνεται. Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα ότι: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».
Γιάννης στην άφιξη της Εθνικής: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ...»#GRETUR #GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/gYCYwCID3N— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.