Ο Άλεξ Μουμπρού νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης, εκεί όπιυ θα βρεθείγια άλλες δύο εβδομάδες.

Ο Άλεξ Μουμπρού δεν συμμετείχε στους εορτασμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025, καθώς ο Ισπανός κόουτς εισήχθη στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει ο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ της Mundo Deportivo, ο Άλεξ Μουμπρού, αμέσως μετά το EuroBasket 2025 μετέβη στη Βαρκελώνη, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο το συντομότερο δυνατό, ώστε να διαγνωστεί η πραγματική κατάσταση της υγείας του, αφού υπέστη παγκρεατίτιδα μια ημέρα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο δημοσιογράφος εξηγεί ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τον εισαγάγουν αμέσως σε νοσοκομείο στη Βαρκελώνη, όπου θα παραμείνει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι γιατροί που παρακολούθησαν τον Άλεξ Μουμρού προπονητή εξεπλάγησαν από το πώς κατάφερε να αντέξει τις τελευταίες ημέρες του τουρνουά, δεδομένης της κατάστασής του.

Ο Μουμπρού υπέστη παγκρεατίτιδα πριν το EuroBasket 2025, επέστρεψε στην φάση των «16», όμως δεν μπόρεσε να κοουτσάρει στα υπόλοιπα παιχνίδια, με τον βοηθό του Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, να αναλαμβάνει τα ηνία και να οδηγεί την Γερμανία μέχρι το χρυσό μετάλλιο.