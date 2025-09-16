Άλεξ Μουμπρού: Σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης ο Ισπανός κόουτς
Ο Άλεξ Μουμπρού δεν συμμετείχε στους εορτασμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025, καθώς ο Ισπανός κόουτς εισήχθη στο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει ο Χοσέ Ιγνάσιο Ουγκέ της Mundo Deportivo, ο Άλεξ Μουμπρού, αμέσως μετά το EuroBasket 2025 μετέβη στη Βαρκελώνη, προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο το συντομότερο δυνατό, ώστε να διαγνωστεί η πραγματική κατάσταση της υγείας του, αφού υπέστη παγκρεατίτιδα μια ημέρα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
Ο δημοσιογράφος εξηγεί ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τον εισαγάγουν αμέσως σε νοσοκομείο στη Βαρκελώνη, όπου θα παραμείνει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Μουμπρού: Από την ασθένεια και την απώλεια κιλών στο βάθρο της Ευρώπης
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι γιατροί που παρακολούθησαν τον Άλεξ Μουμρού προπονητή εξεπλάγησαν από το πώς κατάφερε να αντέξει τις τελευταίες ημέρες του τουρνουά, δεδομένης της κατάστασής του.
Ο Μουμπρού υπέστη παγκρεατίτιδα πριν το EuroBasket 2025, επέστρεψε στην φάση των «16», όμως δεν μπόρεσε να κοουτσάρει στα υπόλοιπα παιχνίδια, με τον βοηθό του Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, να αναλαμβάνει τα ηνία και να οδηγεί την Γερμανία μέχρι το χρυσό μετάλλιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.