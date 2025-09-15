Ο Άλεξ Μουμπρού έδωσε τη δική του προσωπική «μάχη» με την υγεία του, νοσηλεύτηκε λίγο πριν την έναρξη του EuroBasket 2025 και μέσα σε λίγες μέρες έχασε 7 κιλά. Κουρασμένος και αδύναμος, χρειάστηκε να παραδώσει τα ηνία στον βοηθό του, όμως στο τέλος πανηγύρισε το χρυσό με τη Γερμανία και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ θρύλων.

Το EuroBasket 2025 θα μείνει χαραγμένο στους Γερμανούς, καθώς η εθνική τους ομάδα κατέκτησε το δεύτερο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στην ιστορία της. Για τον Άλεξ Μουμπρού όμως θα είναι κάτι παραπάνω: ένα προσωπικό στοίχημα με την ίδια του την υγεία, μια μάχη που τον λύγισε σωματικά αλλά τον δικαίωσε στο φινάλε.

Ο 46χρονος Ισπανός κόουτς χρειάστηκε να νοσηλευτεί λίγο πριν την έναρξη του τουρνουά στο Τάμπερε της Φινλανδίας, με οξεία παγκρεατίτιδα. Μία περιπέτεια που όχι μόνο τον κράτησε εκτός πάγκου στα πρώτα παιχνίδια, αλλά τον εξάντλησε σε σημείο να χάσει 7 κιλά μέσα σε λίγες ημέρες. Η εικόνα του, κουρασμένη και αδύναμη, πρόδιδε την πραγματική του κατάσταση, με τον ίδιο να αναγκάζεται να περνάει τα περισσότερα λεπτά καθιστός και να παρακολουθεί από απόσταση το τουρνουά/

Ο ρόλος του πρώτου προπονητή μετατέθηκε στον βοηθό του, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, που βούτηξε στα βαθιά και κατάφερε να οδηγήσει τη Γερμανία αήττητη μέχρι και το «χρυσό» φινάλε. Ο Σρέντερ μάλιστα τον αποθέωσε: «Συγχαρητήρια στον Άλαν, αυτό που έκανε δεν ήταν εύκολο. Είχαμε ένα γ@μ@το προπονητικό τιμ», δήλωσε με τον δικό του τρόπο ο MVP της διοργάνωσης.

Παρά την ταλαιπωρία του, ο Μουμπρού πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Γερμανίας, γράφοντας το όνομά του σε ένα κλειστό κλαμπ, εκείνων που κατέκτησαν το EuroBasket και ως παίκτες και ως προπονητές. Όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης με την Ελλάδα το 1987 και το 2005, έτσι και ο Μουμπρού βρίσκεται σε μια διπλή κορυφή, το 2009 ως μέλος της εθνικής Ισπανίας και το 2025 στη Ρίγα ως ο προπονητής της Γερμανίας.

Με πέντε μετάλλια στο ενεργητικό του ως διεθνής της Ισπανίας και μία καριέρα γεμάτη διακρίσεις, ο Μουμπρού παρά την ταλαιπωρία κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία.