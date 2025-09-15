Ο Αλπερέν Σενγκούν έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο EuroBasket 2025 με την εθνική Τουρκίας.

Το φινάλε του EuroBasket 2025 αποδείχθηκε... πικρό για την Τουρκία του Αλπερέν Σενγκούν, που έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά είδε τον Ντένις Σρούντερ να της τον «κλέβει» μέσα από τα χέρια.

Ο Τούρκος διεθνής των Χιούστον Ρόκετς πραγματοποίησε καταπληκτικό τουρνουά και αποτέλεσε μέλος και της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης με 21.6 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ κάτα μέσο όρο, ενώ προκάλεσε και αντιδράσεις για όσα σχολίασε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 23χρονος σταρ του NBA έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας, αλλά όλης της Τουρκίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω την υπερηφάνεια που νιώθω. Σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό, ένιωθα για άλλη μια φορά την υπερηφάνεια που νιώθω που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, κάθε νίκη, κάθε ήττα, ήμασταν μαζί, ενωμένοι.

Εκφράζω την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες που μας παρακολούθησαν και μας στήριξαν, στο προπονητικό επιτελείο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου. Μπορεί να μην καταφέραμε να φορέσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα, αλλά το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι η θέση που έχουμε κερδίσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου σε αυτή τη χώρα.

Από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά, με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες μαζί. Η μάχη για τη σημαία μας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου και όταν επιστρέψουμε εδώ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να την δω να κυματίζει στην κορυφή».