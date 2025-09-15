Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προέτρεψε όσους σχολίαζαν με emoji τουρκικές σημαίες στο LIVE του στο Instagram μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου να σταματήσουν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκπλήρωσε την μεγαλύτερή του επιθυμία κι έκανε δικό του ένα μετάλλιο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου 16 χρόνια από την τελευταία διάκριση κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη της απέναντι στην ταλαντούχα Φινλανδία.

Ο «Greek Freak» έκανε Live στο Instagram μετά το σπουδαίο επίτευγμα και εκεί μοιράστηκε όμορφες στιγμές από τα... ενδότερα της ομάδας, ενώ μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η ατάκα του ότι δεν θέλει να σταματήσει να παίζει με την Εθνική και όπως είναι λογικό φαινόταν πολύ συγκινημένος.

Κατά τη διάρκεια του Live μία μερίδα κόσμου άρχισε να σχολιάζει με emoji τουρκικές σημαίες με τον ίδιο να απαντάει: «Πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ», εννοώντας να σταματήσουν αυτού του είδους τα σχόλια.

Giannis Antetokounmpo, Instagram hesabında yaptığı canlı yayında Türk bayrağı hakkında kullandığı söz:



“Take the f***** Turkish flag out here”



pic.twitter.com/No8goBU25h — TrendBasket (@TrendBasket) September 15, 2025

Υπενθυμίζουμε ότι απέναντι στην Τουρκία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την πιο χαμηλή απόδοση από κάθε άλλο παιχνίδι στο φετινό τουρνουά με 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ είχε προκληθεί μία σειρά από αντιδράσεις μετά την τοποθέτηση του Αλπερέν Σενγκούν ότι ο Έλληνας διεθνής «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να απαντά ανάλογα: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Το αποκορύφωμα ήταν οι δύο παίκτες να μη δίνουν καν τα χέρια κατά την απονομή των βραβείων για την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, όπου τόσο ο Γιάννης, όσο και ο Σενγκούν αποτελούσαν μέλη της.