Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας πολύ καλός πασέρ, σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Αλπερέν Σενγκούν στον απόηχο του ημιτελικού του EuroBasket, κάτι που αποδεικνύεται και από τους αριθμούς.

«Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube» ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ως απάντηση σε αυτά που είπε ο Αλπερέν Σενγκούν, αμέσως μετά τον ημιτελικό του EuroBasket.

Ο Τούρκος ψηλός τόνισε πως ο Γιάννης δεν είναι καλός πασέρ, κάτι που προφανώς δεν αποδέχεται ο Greek Freak. Και πώς να συμβεί αυτό, αφού όσα είπε ο Αλπερέν Σενγκούν δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Πραγματικά, μια ματιά στο YouTube αρκεί για να αντιληφθεί κανείς το πόσο ικανός πασέρ είναι ο Αντετοκούνμπο. Ένας από τους καλύτερους ψηλούς στο NBA σε αυτόν τον τομέα.

Μάλιστα, είναι κάτι που έχει αναπτύξει ανά τα χρόνια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, διανθίζοντας το παιχνίδι του στους Μιλγουόκι Μπακς. Εδώ που τα λέμε και μια ματιά στη στατιστική μπορεί να αποδείξει του λόγου το αληθές.

Ο Greek Freak ήταν MVP το 2019 και το 2020. Σεζόν στις οποίες είχε 5.9 και 5.6 τελικές πάσες αντίστοιχα, στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Την περασμένη σεζόν, όπως και αυτήν του 2023-24, έκλεισε με 6.5 τελικές πάσες. Προφανώς δεν μπορεί να φτάσει το πηγαίο ταλέντο του Νίκολα Γιόκιτς, αλλά το court vision του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλων.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς κάνει τα πάντα σε τρομερή ταχύτητα, πασάρει με απίστευτο έλεγχο των 211 εκατοστών και του κορμιού του, βλέπει το γήπεδο έχοντας δύο και τρεις παίκτες κολλημένους πάνω του.

Ο... πασέρ Γιάννης Αντετοκούνμπο στο EuroBasket 2025

Η Τουρκία κατάφερε με τον τρόπο της να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό. Ακόμα και έτσι, όμως, ο Greek Freak ολοκλήρωσε εκείνο το παιχνίδι με 5 ασίστ. Και μερικές ακόμα πάσες που κατέληξαν σε άστοχα σουτ.

Έχει συνηθίσει άλλωστε να παίζει με όλη την προσοχή της άμυνας πάνω του, αφού πολλές φορές αντιμετωπίζει δύο και τρεις παίκτες. Η Εθνική έκλεισε το τουρνουά με 39.5% από το τρίποντο, ποσοστό που στον μεγαλύτερο βαθμό έχει την υπογραφή του Γιάννη.

Όχι εκτελεστικά, αλλά λόγω της δημιουργίας του. Ο Σπανούλης τον τοποθέτησε στο ποστ και από εκεί, μιας και ο Αντετοκούνμπο διαβάζει ιδανικά τις βοήθειες, τα σουτ που προήλθαν από δημιουργία από μέσα προς τα έξω, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνουν καλάθι.

Άλλωστε, πέραν από τους 26.8 πόντους που είχε μέσο όρο ο Γιάννης στο τουρνουά, η Εθνική έπαιρνε ακόμα 10.2 πόντους μέσω των ασίστ του (4.1 μέσο όρο). Αν πιστεύει, λοιπόν, κάποιος το αντίθετο, ας δει τα πεπραγμένα του στο YouTube.

Οι ασίστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο EuroBasket