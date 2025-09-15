Ο Αλπερέν Σενγκούν υποστήριξε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι και τόσο καλός πασέρ και εκείνος του είπε να δει τα κλιπ στο YouTube. Εμείς λοιπόν μπήκαμε και βρήκαμε αυτές τις πάσες, οι οποίες... διαψεύδουν τα λεγόμενα του Τούρκου σέντερ.

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο ξέσπασε μία... κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Τούρκος σέντερ μεταξύ άλλων, είχε χαρακτηρίσει τον Greek Freak «όχι και τόσο καλό πασέρ», με τον Έλληνα σταρ του NBA φυσικά να απαντάει και να του προτείνει να δει τα κλιπ του στο YouTube: «Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, βρήκαμε τα βίντεο όπου αποδεικνύουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελικά, μπορεί να είναι καλός πασέρ, έχοντας εστιάσει σε τέσσερις σεζόν.

"Go see my clips on YouTube and then come back and ask me if I'm a good passer or not."

Υπενθυμίζουμε ότι θέση για το θέμα πήρε και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου δήλωσε: «Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη. Επειδή ακούμε πολλά από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ να λένε ότι η Τουρκία κλείδωσε τον Γιάννη, αυτά είναι αηδίες. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα, ο Γιάννης έχασε λέι απ, βρήκε ελεύθερους συμπαίκτες και έχασαν σουτ. Αυτά είναι ανοησίες, για όσους δεν έχουν πιάσει ποτέ μπάλα μπάσκετ στα χέρια τους».