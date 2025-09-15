Αντετοκούνμπο: Μπήκαμε όντως στο YouTube και είδαμε τις καλύτερες πάσες στην καριέρα του Γιάννη
Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο ξέσπασε μία... κόντρα ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν.
Ο Τούρκος σέντερ μεταξύ άλλων, είχε χαρακτηρίσει τον Greek Freak «όχι και τόσο καλό πασέρ», με τον Έλληνα σταρ του NBA φυσικά να απαντάει και να του προτείνει να δει τα κλιπ του στο YouTube: «Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».
- EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο σε Σενγκούν: «Έχω κερδίσει τα πάντα, πήγαινε δες τα κλιπ από το ΥouΤube»
Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, βρήκαμε τα βίντεο όπου αποδεικνύουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελικά, μπορεί να είναι καλός πασέρ, έχοντας εστιάσει σε τέσσερις σεζόν.
"Go see my clips on YouTube and then come back and ask me if I'm a good passer or not."pic.twitter.com/WhrOh2033R https://t.co/CLQ6l8Mwsk— Ballislife.com (@Ballislife) September 14, 2025
Υπενθυμίζουμε ότι θέση για το θέμα πήρε και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου δήλωσε: «Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη. Επειδή ακούμε πολλά από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ να λένε ότι η Τουρκία κλείδωσε τον Γιάννη, αυτά είναι αηδίες. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα, ο Γιάννης έχασε λέι απ, βρήκε ελεύθερους συμπαίκτες και έχασαν σουτ. Αυτά είναι ανοησίες, για όσους δεν έχουν πιάσει ποτέ μπάλα μπάσκετ στα χέρια τους».
