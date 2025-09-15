Η «μονομαχίες» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν, αποκτούν πλέον ξεχωριστό ενδιαφέρον στο NBA, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο παρκέ του EuroBasket 2025.

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με την Εθνική να κλείνει ιδανικά, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ωστόσο μέσα στο τουρνουά και κυρίως μετά τα όσα ακολούθησαν από τον ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα, προέκυψε μία άτυπη κόντρα μεταξύ του Αλπερέν Σενγκούν και του Greek Freak. Η φράση που ειπώθηκε από τον Τούρκο ψηλό «δεν είναι σπουδαίος πασέρ – είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι μεγάλος πασέρ» άναψε τη... σπίθα.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Βασίλη Σπανούλη να απαντούν στη συνέντευξη Τύπου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και τον Σενγκούν να μη δίνει το χέρι του στον Έλληνα σούπερ σταρ, στην απονομή των βραβείων για την καλύτερη πεντάδα.

Τα βλέμματα στο επόμενο... Αντετοκούνμπο - Σενγκούν

Φυσικά, οι δυο τους θα συνεχίσουν να κοντράρονται, με τις «μάχες» τους πλέον να μεταφέρονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί όπου οι Μιλγουόκι Μπακς και οι ανανεωμένοι, με τον Κέβιν Ντουράντ στο ρόστερ τους, Χιούστον Ρόκετς θα τίθενται αντιμέτωποι.

Ο Γιάννης και ο Σενγκούν θα μπουν σε πρώτο πλάνο, με την επόμενη «μάχη» των δύο να είναι προγραμματισμένη το βράδυ της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου. Οι Μπακς θα υποδεχθούν τους Ρόκετς στο Fiserv Forum, στις 9 Νοεμβρίου (22:30 ώρα Ελλάδας), σε ένα ματς που, πλέον, περιμένουν άπαντες.