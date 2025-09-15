Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πολύ απογοητευμένος μετά την ήττα στον τελικό του EuroBasket 2025.

Το φινάλε του EuroBasket 2025 αποδείχθηκε... πικρό για την Τουρκία του Τσέντι Όσμαν, που έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά είδε τον Ντένις Σρέντερ να της τον «κλέβει» μέσα από τα χέρια.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Τουρκίας στον τελικό με την απογοήτευση να είναι χαραγμένη στο πρόσωπό του.

Για το χαμένο τρίποντο του Σενγκούν: «Δεν μου αρέσει να κάνω σχόλια για τις αποφάσεις των παικτών μου. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Αλπερέν πήρε το σουτ, οπότε τελείωσε για εμένα. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».

Για την ιστορικότητα του μεταλλίου της Τουρκίας: «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω, δεν βλέπω τίποτα θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύσεις για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα».

«Τρεις εβδομάδες μιλούσα πολύ στις συνεντεύξεις του EuroBasket, τώρα δεν υπάρχουν λόγια», είπε επίσης στους δημοσιογράφους.