Μήτογλου: «Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ»

Ο Ντίνος Μήτογλου στάθηκε στην προσπάθεια της Ελλάδας που έφτασε μέχρι το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Μετά το τέλος του ματς, ο Ντίνος Μήτογλου στάθηκε στην προσπάθεια της Ελλάδας για να φτάσει στη διάκριση.

Όσα είπε στην ΕΡΤ

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο σε αυτήν την ομάδα και το επιτελείο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ήμουν μέρος αυτής της ομάδας. Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ, πάντα ήμασταν συγκεντρωμένοι, πάντα ήμασταν μαζί και ο ένας για τον άλλον. Μεγάλη επιτυχία το μετάλλιο μετά από τόσα χρόνια και εύχομαι να συνεχίσει η εθνική να βρίσκεται στο δρόμο των μεταλλίων».

Για το πως ξεπέρασαν την ήττα από την Τουρκία: «Έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι ο πρωταθλητισμός , κάποιες φορές δεν σου βγαίνει, κάποιες φορές οι άλλη ομάδα είναι καλύτερη, μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι. Μετά από δύο μέρες είχαμε πάλι παιχνίδι μεταλλίου και έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην χάσουμε την πίστη μας ο ένας για τον άλλον και να μην μας ρίξει η προηγούμενη ήττα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος και αυτό το μετάλλιο σημαίνει πάρα πολλά για όλους»