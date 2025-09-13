O Mίρο Λιτλ μίλησε για τον μικρό τελικό της Φινλανδίας κόντρα στην Ελλάδα και την ευκαιρία της χώρας του. Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Φινλανδία και η Ελλάδα ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στο παιχνίδι για την τρίτη θέση του EuroBasket 2025, την Κυριακή (14/9, 17:00). Ο Μίρο Λιτλ, ο γκαρντ των Φινλανδών μίλησε για το μεγάλο ματς και τον Αντετοκούνμπο.

«Θα έπρεπε να είσαι σε παράκρουση αν πίστευες πριν το Eurobasket πως θα διεκδικούμε μετάλλιο. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία απέναντι στην Ελλάδα, τόσο για το μπάσκετ της Φινλανδίας, όσο και για ολόκληρη τη χώρα. Πάντα όταν παίζεις έχεις κάτι να χάσεις ή να κερδίσεις. Είτε για την περηφάνια σου, είτε για μετάλλιο, είτε για έναν τίτλο Πρέπει κάθε φορά να δίνεις ό,τι έχεις», είπε αρχικά.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είπε: «Να έχουμε ένα πολύ καλό πλάνο, να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε και να είμαστε δυναμικοί απέναντί του. Να τον αναγκάσουμε να πάρει δύσκολα σουτ».

Για τον Σπανούλη: «Ο κόουτς Σπανούλης ήταν σπουδαίος παίκτης, έχω δει πολλά highlights του. Τώρα αρχίζει το προπονητικό του ταξίδι, χαίρομαι που θα τον αντιμετωπίσω ξανά. Σε ματς που είχε κοντραριστεί με εκείνον για την Euroleague (Νext Gen Tournament) είχε κερδίσει, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά να νικήσω εγώ».