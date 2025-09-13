Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς παραδέχτηκε σε συνέντευξή του πως το EuroBasket 2025 ήταν η ακροτελεύτια παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, καθώς έχει έρθει η ώρα ώστε να βρεθεί ο διάδοχός του.

Η Σερβία απέτυχε στο φετινό EuroBasket 2025, μιας και έμεινε εκτός διοργάνωσης από τη φάση των «16», μετά την ήττα από τη Φινλανδία, παρότι ήταν ένα από τα φαβορί.

Οι ευθύνες φυσικά βαραίνουν και τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στην Politika πως ήρθε η ώρα να βρεθεί ένας νέος προπονητής που θα αναλάβει την Εθνική.

Μάλιστα ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως θα στηρίξει απόλυτα όποια και αν είναι η επιλογή για τον πάγκο των Σέρβων.

Οι δηλώσεις του Πέσιτς

«Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της Σερβίας και να προπονώ τους καλύτερούς μας παίκτες. Το να αναλάβω την ευθύνη και να παίρνω τις αποφάσεις να οδηγήσω την Εθνική ήταν μια μεγάλη πρόκληση.

Ώστόσο ο χρόνος έχει έρθει για να βρεθεί ένας καινούργιος προπονητής και να συνεχίσει αυτό που αρχίσαμε τα περασμένα χρόνια. Υποσχέθηκα στον πρόεδρο Τσόβιτς πως θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω στην επιλογή του νέου προπονητή. Όποιος και αν είναι αυτός, θα του δώσω την πλήρη στήριξη και βοήθειά μου».