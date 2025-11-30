Βοσνία - Σερβία 72-74: Δια πυρός και σιδήρου!
Αν και η Σερβία έδειχνε ότι θα έφτανε σε μια πιο... άνετη τελική επικράτηση στο «Dvorana "Mirza Delibasic"» του Σεράγεβο, λίγο έλειψε να έρθουν τα πάνω-κάτω!
Στα 18'' είχε προηγηθεί με +4 πόντους (69-73) έχοντας πάρει «μαξιλαράκι» ασφαλείας ωστόσο στο τέλος λίγο έλειψε να... πάθει Μεγάλη Βρετανία από το ματς με τη Λιθουανία.
Ο Καστανέδα με τρίποντο στα 10'' μείωσε σε 72-73 και μια βολή του Άντζουσιτς ύστερα από τεχνική ποινή έγραψε το 72-74. Στο τέλος η Σερβία έκανε λάθος επαναφορά, η Βοσνία είχε την ευκαιρία για τη νίκη ή για την παράταση, αλλά ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς αστόχησε σε layup, με τη Σερβία να φεύγει από την έδρα της Βοσνίας... δια πυρός και σιδήρου.
Ο Νίκολα Τανάσκοβιτς της Μπούντουτσνοστ είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ για την Σερβία, ενώ οι Γιάραμαζ και Μομίροφ πρόσθεσαν από 15 και 11 πόντους αντίστοιχα. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς του Άρη αγωνίστηκε 08:14 και είχε 4 πόντους με 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 39-35, 58-51, 72-74.
