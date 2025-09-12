Η Εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει τη πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία.

Η Ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στον ημιτελικό με την Τουρκία με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον μεγάλο τελικό του Eurobasket.

Η Τουρκία κατάφερε να κυριαρχήσει στον ημιτελικό κόντρα στην «γαλανόλευκη» με 94-68 και να την... στείλει στον αγώνα για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στο βάθρο των νικητών ύστερα από το 2009 το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00, ΕΡΤ-1, Novasports Start) απέναντι στην παρέα του Λάουρι Μάρκανεν.

Το βαρύτιμο τρόπαιο θα διεκδικήσουν η Τουρκία και η Γερμανία το βράδυ της ίδιας ημέρας (14/9, 21:00) στην «Arena Riga».

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου