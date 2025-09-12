Eurobasket 2025, Εθνική ομάδα: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του αγώνα της Εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία
Η Ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στον ημιτελικό με την Τουρκία με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον μεγάλο τελικό του Eurobasket.
Η Τουρκία κατάφερε να κυριαρχήσει στον ημιτελικό κόντρα στην «γαλανόλευκη» με 94-68 και να την... στείλει στον αγώνα για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στο βάθρο των νικητών ύστερα από το 2009 το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00, ΕΡΤ-1, Novasports Start) απέναντι στην παρέα του Λάουρι Μάρκανεν.
Το βαρύτιμο τρόπαιο θα διεκδικήσουν η Τουρκία και η Γερμανία το βράδυ της ίδιας ημέρας (14/9, 21:00) στην «Arena Riga».
ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- Αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο: Ελλάδα - Φινλανδία (17:00)
- Μεγάλος τελικός: Τουρκία - Γερμανία (21:00)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.