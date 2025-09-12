Eurobasket 2025 Diary Day 15: Στα γαλανόλευκα η Ρίγα, για την πιο μεγάλη ώρα!

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Ρίγα σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Η γλυκιά προσμονή για τον ημιτελικό με την Τουρκία στην Ρίγα, είχε το περισσότερο γαλανόλευκο χρώμα. Μπορεί ο καιρός να χάλασε και με το κρύο και την βροχή, η λετονική πρωτεύουσα να θύμιζε για πρώτη φορα πόλη βόρειας Ευρώπης, ωστόσο, οι τέσσερις πτήσεις που αφίχθηκαν από τα ξημερώματα γέμισαν τους κεντρικούς δρόμους με ελληνικές φωνές και συνθήματα υπέρ της Εθνικής ομάδας νέου ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη.

Από τους 200 Πελαργούς που έδωσαν το παρών στα δύο πρώτα νοκ άουτ της τελικής φάσης του Eurobasket, κόντρα στην Τουρκία η «επίσημη αγαπημένη» θα έχει στο πλευρό της μίνιμουμ 1500 συμπατριώτες μας, που θα στηρίξουν την προσπάθειά της να φτάσει στον τελικό για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και να εξασφαλίσει μία θέση στο βάθρο μετά το 2009.

Αν οι διεθνείς μας τα καταφέρουν, τότε το ζευγάρι του τελικού θα είναι το ίδιο όπως το 2005 στο Βελιγράδι, όπου κατακτήσαμε το 2ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στον πρώτο ημιτελικό, η Γερμανία έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ εδώ στην Λετονία και με κορυφαίους τους Σρούντερ και Βάγκνερ, επικράτησε 98-86 της Φινλανδίας και τσέκαρε το εισιτήριό της για τον τελικό, παραμένοντας η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο τουρνουά (8 νίκες και καμία ήττα) και περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλό της.